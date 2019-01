Peuter van eerste verdieping gegooid in Nederland

In het Nederlandse Ridderkerk, nabij Rotterdam, is zaterdagavond een 1-jarig kind van de eerste verdieping van een flatgebouw gegooid. Het jongetje is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft een man aangehouden in verband met de feiten.

Het incident vond plaats in de Fresiastraat in Ridderkerk. Volgens RTL Nieuws werd de peuter door een raam gegooid vanaf de eerste verdieping. Het kindje ademde nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie Rotterdam, dat een onderzoek is gestart. Het is onbekend hoe ernstig de verwondingen van het jonge slachtoffer zijn.

De politie heeft een man aangehouden. Het is voorlopig niet duidelijk wat zijn rol is bij het voorval en zijn relatie tot het jongetje. Volgens buren kwam er de afgelopen tijd vaker een man aan de deur van de woning op de eerste verdieping, schrijft het Algemeen Dagblad. Hij zou naar binnen willen, maar werd geweigerd door de bewoonster. Zaterdagavond hoorden de buren er een vrouw gillen.

Het incident gebeurde omstreeks 18 uur, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

