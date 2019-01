Fietsster (71) overleden na ongeval met vluchtmisdrijf, bestuurder opgepakt

Zaterdagavond is op een onverlichte weg in Zonnebeke een fietsster aangereden door een auto. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Een verpleegster die bij toeval even later op diezelfde weg passeerde, vond de vrouw en kon de hulpdiensten verwittigen. Het 71-jarige slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan haar verwondingen. De bestuurder is opgepakt.