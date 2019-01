Strijdlustige Swings vijfde in schaatsmarathon Tilburg

Iets meer dan een maand voor de eerste wereldkampioenschappen van het seizoen is Bart Swings zaterdag als vijfde geëindigd in een marathon. De overwinning in de 125 ronden lange race op de Ireen Wüst-ijsbaan in het Nederlandse Tilburg ging naar Bart Hoolwerf.

In de slotfase probeerde Swings vergeefs zijn ploeggenoot Mats Stoltenborg naar de zege te slepen. Stoltenborg werd tweede, de Nieuw-Zeelander Peter Michael derde. Het was de negende wedstrijd in de serie om de Nederlandse KPN marathoncup.

Die drie hadden zich losgemaakt uit een kopgroep, die een ronde voorsprong had genomen op het peloton. Swings maakte al snel deel uit van die kopgroep van veertien schaatsers. Dat was voor de conditioneel sterke Swings niet voldoende. Hij viel aan om met Michael en de Nederlandse stayer Jorrit Bergsma de andere medevluchters op een ronde te zetten. Maar dat was toch een beetje te veel gevraagd. Dertig ronden voor het einde lukte dat Hoolwerf, Stoltenborg en Michael wel.

Swings was net terug van een kort trainingskamp op de skeelers in Portugal. In de aanloop naar het WK afstanden in Inzell (7 tot en met 10 februari) is hij niet van plan al te veel wedstrijden te schaatsen. In de komende weken zal hij zich in het Zuid-Duitse schaatsoord voornamelijk beperken tot trainen.