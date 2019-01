VIDEO. Op het nippertje van richting veranderen kan grote gevolgen hebben. Vrachtwagens botsen net niet.

Dashcambeelden tonen hoe twee vrachtwagens bijna een zwaar ongeval hebben op de drukke Britse snelweg. Een vrachtwagenchauffeur die op een afrit staat aan te schuiven bedenkt zich op het laatste moment en vliegt voor een andere vrachtwagen in. Een fataal ongeval kon op het nippertje vermeden worden.

Vrachtwagenchauffeur John Mitchell plaatste de beelden opgelucht online nadat hij in de buurt van Hertfordshire op de snelweg M25 een botsing met een andere vrachtwagen nog net kon vermijden. “De vrachtwagen bevond zich in de linkerrijstrook op de afrit”, vertelt Mitchell. “In eerste instantie dacht ik dat hij stond aan te schuiven in de file op de afrit, maar plots had de chauffeur andere ideeën.” Hij rijdt het baanvak op terwijl Mitchell op volle snelheid kwam aangestormd.

Wegslingeren

“Ik controleerde snel het baanvak naast me en kon nog net uitwijken om de wispelturige chauffeur ruimte te geven.” Door zijn snelle beweging begon de aanhanger van zijn vrachtwagen te schuiven op het baanvak. Mitchell had het gevoel dat hij ging wegslingeren maar hij kon net op tijd zijn vrachtwagen tot stilstand brengen op de pechstrook. “Door mijn alerte reactie dwong ik niemand anders om te remmen en een mogelijk ongeluk te krijgen”, besluit John Mitchell.

