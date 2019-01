"Het was niet eenvoudig om nee te zeggen tegen Ferrari"

De Pool Robert Kubica maakt dit jaar zijn comeback als racepiloot in de Formule 1. Het scheelde naar eigen zeggen echter niet veel of Kubica had de rol van 'ontwikkelingsrijder' op zich genomen bij Ferrari.

Jaren geleden maakt Robert Kubica een zware rallycrash mee waarbij hij bijna een hand verloor, dit jaar maakt hij echter zijn comeback als F1-piloot.

Uiteraard is het een droom die in vervulling gaat, opnieuw racen in de Formule 1, ook al is het bij het roemrijke Williams F1 team dat vorig jaar als laatste eindigde. Toch had het er ook anders kunnen uitzien voor Kubica.

"Ik wist wat ik graag zou gedaan hebben maar soms zijn de zaken gecompliceerder dan dat het van buitenaf lijkt," vertelde Kubica tegenover 'Autosport'. "Ik had een erg interessante opportuniteit en het was niet eenvoudig om nee te zeggen."

Daarmee verwijst de Pool naar de rol van ontwikkelingsrijder die hij door Ferrari aangeboden kreeg. Daarbij zou hij ook heel wat werk in de F1-simulator van Ferrari doen. Kubica gaf er echter de voorkeur aan om bij Williams aan de slag te gaan als racepiloot.

"Uiteindelijk ben ik een racepiloot, en ook al heb ik enige tijd niet geracet, die racementaliteit is er nog steeds. Ik ben dan ook blij dat ik deze beslissing heb genomen, tegelijkertijd is het een grote uitdaging."

