KRC Genk en STVV vertrokken samen vanuit Luik op winterstage. Voor de Genkse nieuwkomer Casper De Norre was dit toch extra speciaal. Vrijdag was hij nog een Kanarie, zaterdag een Genkie. De Norre werd in de vertrekhal dan ook overladen met knuffels en felicitaties van zijn ex-ploegmaats.