An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts stranden op achtste plaats op WB bobslee in Altenberg

An Vannieuwenhuyse en Sara Aerts zijn zaterdag in de tweemansbob op de achtste plaats geëindigd in de Wereldbekermanche bobslee in het Duitse Altenberg.

Vannieuwenhuyse en Aerts werkten hun twee runs af in 1:58.39, 1.14 seconden trager dan het Duitse duo Mariama Jamanka en Annika Drazek (1:57.25), die aan de leiding staan in de Wereldbeker. Jamanka is tevens de regerende olympische kampioene. In het Zuid-Koreaanse PyeongChang pakte ze vorige winter de olympische titel met Lisa Buckwitz als remster.

In Altenberg ging het zilver naar de Canadese tandem Christine De Bruin en Kristen Bujnowski (1:57.56). Elana Meyers Taylor en Lake Kwaza (1:57.64) mochten als derde mee het podium op. Na het afscheid van Elfje Willemsen neemt er momenteel slechts één Belgisch team deel aan de Wereldbekers.

In de WB-stand blijft Jamanka na de derde manche van het seizoen met 660 punten aan de leiding. Vannieuwenhuyse volgt op de gedeelde vijfde plaats met 496 punten. De eerstvolgende manche vindt op 12 januari plaats in het Duitse Königssee. Dat is meteen ook het Europees kampioenschap.