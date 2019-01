Van der Poel is ook in Gullegem ongenaakbaar en pakt 100e zege bij de profs

Mathieu van der Poel heeft zijn zegeteller op 100 gezet. De Nederlander was in afwezigheid van Wout Van Aert ongenaakbaar in Gullegem. Gianni Vermeersch bood het langste weerwerk, maar moest iets na halfweg eveneens de rol lossen en tevreden zijn met de tweede plaats. De derde podiumplek ging naar David van der Poel na een knappe remonte.

De gebruikelijke vraag van de dag was wie er het meeste weerstand zou kunnen bieden aan Van der Poel. De Europese kampioen had al 99 zeges op zijn palmares staan en niemand die eraan twijfelde dat nummer 100 er zat aan te komen (al rekent hij zelf zijn twee zeges in het Masters-criterium niet mee). Zonder Van Aert en Aerts was de concurrentie ook een pak minder dan gewoonlijk.

Van der Poel startte dan ook niet als een komeet, al zat hij attent voorin. Na één ronde had hij samen met Gianni Vermeersch, Jens Adams en Dieter Vanthourenhout een kloof geslagen op de rest. Adams en Van der Poel voerden de forcing, maar toen de Europese kampioen versnelde kon enkel Vermeersch volgen. Zij diepten hun voorsprong stelselmatig uit, na vier ronden bedroeg het verschil met de achtervolgers 12 seconden.

Vanthourenhout en Boros leken te strijden om plaats drie, maar in de achtergrond was David van der Poel aan een sterke remonte begonnen en hij had zijn vizier gericht op het duo. Na driekwart cross kwam hij dan ook aansluiten, net nadat broer Mathieu Vermeersch had achter gelaten aan de kop van de wedstrijd. Van der Poel soleerde onbedreigd naar zijn 100e zege bij de profs, Vermeersch en zijn broer David legde beslag op plaatsen twee en drie.

- Uitslag -

1. Mathieu van der Poel

2. Gianni Vermeersch

3. David van der Poel

4. Dieter Vanthourenhout

5. Michael Boros

Loes Sels boekt derde seizoenszege in Gullegem

Bij de vrouwen ging de zege naar Loes Sels (Pauwels Sauzen-Vastgoedservice). De 33-jarige Antwerpse haalde het afgescheiden voor de Nederlandse Annemarie Worst, tweede op 8 seconden, en de Britse Nikki Brammeier, derde op 34 seconden. Voor Sels was het de derde zege van het seizoen. Eerder won ze in Ardooie en het Luxemburgse Contern.

Na twee podiumplaatsen bij de jeugd rijdt @loessels naar de zege bij de dames!



Proficiat Loes!



Loes Sels

Annemarie Worst

Nikki Brammeier #CXGullegem pic.twitter.com/p7jGujuAec — PauwelsSauzen-VGS CT (@PS_VGS_CT) 5 januari 2019