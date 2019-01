Gezin uit Riemst stapvoets naar huis in Oostenrijkse sneeuwfile: “Meer dan vier uur over 60 km”

Het gezin van Katleen Peters en Hans Parthoens uit Riemst is zaterdagvoormiddag vertrokken uit het dorpje Kappl, vlakbij het grote skigebied van Ischgl. “Normaal vertrekken we altijd later op de dag naar huis na onze skivakantie, maar door de berichten in het nieuws, zijn we vandaag uren vroeger vertrokken.