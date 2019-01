Wie verwacht dat metalfans enkel bestaan uit stoere mannen, heeft het helemaal mis. Zo bewijst de driejarige Lexie uit de Amerikaanse staat Iowa. De kleuter kreeg van haar ouders een karaokemachine als kerstgeschenk, en bleek daarbij vooral geïnteresseerd in de metalmuziek die de machine kon voortbrengen. Haar luidkeelse gezang dat ermee gepaard ging, hadden haar ouders in ieder geval niet verwacht. “Wij luisteren zelf niet naar metal, dus we hebben geen idee waar dit vandaan komt.”