Nederlandse atlektiekcoach misbruikt 35 jaar lang tienermeisjes, enkelen werden zwanger

Een 58-jarige atletiektrainer uit het Nederlandse Rotterdam heeft bekend dat hij minstens negen jonge atletes misbruikt heeft. In verschillende gevallen zou dat zelfs tot zwangerschappen geleid hebben. Omdat de slachtoffers geen klacht hebben ingediend, is de man voorlopig niet vervolgd.

De atletiektrainer heeft de voorbije 35 jaar zeker negen meisjes tussen de 11 en 18 jaar misbruikt, bevestigt de Nederlandse Atletiekunie. Verschillende slachtoffers raakten na dat misbruik zwanger, meldt de krant De Telegraaf, die documenten en verklaringen van betrokkenen kon inkijken.

Nadat de zaak in 2017 door een vertrouwenspersoon van een atletiekclub werd gemeld, heeft de man vorige zomer een volledige bekentenis afgelegd bij de tuchtcommissie van het Nederlandse Instituut Sportrechtspraak. De aanklager van het Instituut stelt dat de trainer “ernstig inbreuk heeft gemaakt op de persoonlijke integriteit van zeer jeugdige atletes”. Bij zeker drie slachtoffers werd “een zeer negatieve en onherstelbare impact op de geestelijke gesteldheid en het leven in het algemeen” vastgesteld.

“Machteloos”

De aanklager stelde verder vast dat de man “geen spijt heeft betuigd en geen inlevingsvermogen heeft getoond”, en dat hij “berekenend” overkwam.

De atletiektrainer werd voor het leven geschorst door de Atletiekunie, maar is voorlopig niet gerechtelijk vervolgd. “Als Atletiekunie kunnen we geen aangifte doen”, legt directeur Pieke de Zwart uit aan de NOS. “Daar heb je medewerking voor nodig van de slachtoffers of de verdachte. Je staat machteloos.”