Kerber brengt Duitsland in finale tegen Zwitserland op gelijke hoogte

Angelique Kerber (WTA 2) heeft de bordjes in de finale van de 31e Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams, weer op gelijke hoogte gehangen. De Duitse versloeg zaterdag in het Australische Perth haar Zwitserse concurrente Belinda Bencic (WTA 54) in twee sets: 6-4 en 7-6 (8/6). De beslissing moet nu vallen in het gemengde dubbel.