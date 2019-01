Vader blikt met speurder terug op verdwijning Kim en Ken: “Na 25 jaar hoop ik nog altijd dat me iets te binnen schiet”

Rudi Heyrman, de biologische vader van Ken en adoptievader van Kim, gelooft nog steeds dat zijn 25 jaar geleden verdwenen zoontje leeft. Ook inspecteur John Van Onsem, met wie Heyrman gedurende de jaren bevriend geraakt is, heeft de hoop dat Ken in leven is niet opgegeven. “Ik heb de zaak nooit kunnen lossen.”