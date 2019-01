Huwelijk draait uit op teleurstelling: bruid barst voor ogen van vrienden en familie in tranen uit wanneer taart nep blijkt Video: Newsflare

Het huwelijk van een koppel uit de Filipijnen is vorige maand totaal niet verlopen zoals gepland. De 26-jarige Shine Tamayo en haar kersverse echtgenoot Jhon Chen zagen tijdens het feest tot hun eigen verbazing dat de taart onder meer bestond uit piepschuim. Allemaal het werk van hun cateraar, die intussen vanwege oplichting werd opgepakt.

Het was een bijzonder gênant tafereel voor het koppel. Voordien hadden ze al moeten vernemen dat ook de overige gerechten niet waren aangekomen, waardoor ze beroep moesten doen op eten van nabijgelegen restaurants. Een stevige tegenvaller, aangezien ze 140.000 pesos hadden betaald aan hun huwelijksplanner, omgerekend ruim 2.300 euro.

De grootste klap moest toen echter nog komen. Toen Tamayo de huwelijkstaart wilde aansnijden, bleek die immers helemaal nep te zijn. Voor de ogen van vrienden en familie barstte ze in tranen uit, waarna ze door de gasten naar de lokale politie werd gebracht. Ook de cateraar moest haar verhaal komen doen. “Deze vrouw heeft mijn huwelijk geruïneerd”, klonk het bij de radeloze bruid. “Ze is een leugenaar.” De beschuldigde werd inmiddels gearresteerd. Welke straf haar boven het hoofd hangt, is niet duidelijk.