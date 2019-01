Na een korte afwezigheid maken de Gele Hesjes opnieuw hun opwachting in onze provincie. Namiddag tussen 14 en 15 uur komen ze samen op de parking van meubelwinkel Ikea in Hasselt.

De locatie is niet willekeurig gekozen, zegt initiatiefneemster Katrien Petit uit Tongeren. “Ikea staat in de top 15 van bedrijven die het minste belastingen betalen. We viseren echter niet alleen de ...