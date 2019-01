Vrouw die al 14 jaar in coma ligt, bevalt van kerngezonde baby: VS opent onderzoek naar seksueel misbruik

In het Amerikaanse Phoenix, de hoofdstad van de staat Arizona, is een onderzoek gestart naar mogelijk seksueel misbruik van een comapatiënte. De vrouw beviel plots van een kind terwijl ze al meer dan 14 jaar in vegetatieve toestand leeft. Het verplegende personeel was niet op de hoogte van de zwangerschap en reageert onthutst.

De vrouw in kwestie belandde zo’n 14 jaar geleden in coma toen ze nipt kon ontsnappen aan de verdrinkingsdood. Sindsdien wordt ze dagelijks verzorgd door verplegende personeel. Maar toen ze op 29 december plots van een kerngezonde baby beviel, gingen de alarmbellen af. Mogelijk heeft iemand van de verzorgenden misbruik gemaakt van de situatie. De politie van Arizona heeft een onderzoek geopend naar de feiten.

“We waren niet op de hoogte van de zwangerschap”, zegt een verpleegster van Hacienda HealthCare, de betrokken instelling in Phoenix, anoniem. “Ze begon plots te kreunen maar we wisten niet wat er mis was met haar. Pas toen de bevalling effectief begon, beseften we wat er precies aan de hand was.”

De instelling heeft ondertussen de regel ingevoerd dat mannelijke verplegers steeds vergezeld moeten worden van een vrouwelijke collega als ze op bezoek gaan bij een vrouwelijke patiënt.