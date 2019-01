OPROEP. Volop files op lokale wegen nabij Oostenrijkse skigebieden

In Oostenrijk wordt hevige sneeuwval verwacht, en veel mensen die naar huis vertrekken vanop skivakantie, hebben het advies gevolgd om vanochtend vroeg te vertrekken. Daardoor staan er al veel files op de lokale wegen.

Touring en VAB verwachten nog het hele weekend verkeershinder. Bent u op de terugweg van uw skivakantie of zit u momenteel nog vast in Oostenrijk? Laat het ons weten via hier@reageren.be . Vergeet zeker niet uw naam en telefoonnummer achter te laten.

