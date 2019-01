Verjaardagsfeestje loopt fataal af: vijf tienermeisjes komen om bij brand in een escape room

Vijf tieners zijn vrijdag in Polen om het leven gekomen bij een brand in een escape room, een spelactiviteit waarbij de deelnemers opgesloten worden in een ruimte en waar ze aan de hand van puzzels en raadsels een uitweg moeten vinden. De feiten deden zich voor in Koszalin, in het noorden van Polen, zo maakte de minister van Binnenlandse Zaken bekend.