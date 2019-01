HasseltAfgesloten skigebieden, onbereikbare bergdorpen, verhoogd lawinegevaar en vooral: héél veel sneeuw, tot anderhalve meter hoog.

Wintersporters in Oostenrijk die nog geen gehoor hebben gegeven aan de oproep van VAB en Touring in onze krant van vrijdag om meteen terug te keren, kunnen dat best zo snel mogelijk doen. Want er wordt complete sneeuwchaos verwacht. “We hebben het hier nog nooit zo erg meegemaakt”, zeggen uitgeweken Vlamingen in Oostenrijk.