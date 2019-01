BrusselEen Brusselse assisenjury buigt zich vanaf volgende week over de aanslag op het Joods Museum. De schietpartij was de allereerste aanslag van IS in Europa en een voorbode voor de bommen die in 2016 in Zaventem en Brussel zouden ontploffen. Zelf ontkent Mehdi Nemmouche (33) dat hij vier mensen doodschoot, maar niemand gelooft hem. De speurders hebben immers een geluidsopname in handen waarin de Fransman zijn daden trots opbiecht aan IS.