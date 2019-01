Lynn Van Royen blijft ondanks het succes nuchter: “Al dat werk is fijn, maar het moet wel in balans zijn met mijn privéleven”

Wie Lynn Van Royen (29) graag aan het werk ziet, komt in 2019 ruimschoots aan zijn trekken, want de actrice maakt haar opwachting in maar liefst drie series: ‘De Dag’ op VIER en de VTM-reeksen ‘De Luizenmoeder’ en ‘The Team 2’. “Dat het goed gaat met mijn werk is mooi, maar alles moet wel in balans zijn met mijn privéleven”, zegt ze. “Al de rest is bijzaak.”