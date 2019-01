Bewel is 2019 gestart met een goed nieuws. Een nieuw decreet vormt de beschutte werkplaats om tot een maatwerkbedrijf. Het decreet beoogt een betere doorstroom van de sociale naar de reguliere economie. Voor Bewel, één van de grootste spelers van het land in de sociale economie, betekent dit ook dat zij andere arbeidersprofielen kunnen aantrekken. Zo zal het bedrijf vanaf nu ook moeilijkere taken kunnen uitvoeren.