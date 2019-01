De basketbalhype in Limburg lijkt wat te zijn gaan liggen. De resultaten van eersteklasser Hubo Limburg United zijn iets minder dit seizoen, en jongeren lopen iets minder warm om nog te gaan basketten. Al spreken ze dat bij United wel tegen. Basketbal is niet dood in Limburg, integendeel. De club werkt ook aan een plan om de eigen jeugdwerking, De Academy, verder uit te bouwen en zo het basketbaltalent in de provincie te houden.