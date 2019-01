Verrassing in ‘Familie’: liep de echte dader van de steekpartij met Amélie nog vrij rond?

Nadat de ‘Thuis’-fans aan het bekomen zijn van een bloedstollende gijzeling met dramatische gevolgen, is het aan de ‘Familie’-fans om gechoqueerd naar hun favoriete Vlaamse soap te kijken. Vrijdagavond besefte de kijker immers eindelijk wie Amélie in juni heeft neergestoken. En dat bleek iemand heel anders te zijn dan ze hadden verwacht...

OPGELET! Als u de aflevering nog niet gezien heeft, kijk dan eerst. Hieronder staan spoilers.

Van alle seizoensfinales is dit de cliffhanger die het langst is blijven doorlopen in de reeks, bevestigde producer Wim Feyaerts. Maar na vier maanden is het antwoord eindelijk daar. Toch?

Het was Lars (gespeeld door Kürt Rogiers), die de dader van de steekpartij op zijn zus Amélie (gespeeld door Erika Van Tielen) wist te vinden. “Gij hebt Amélie neergestoken!” riep hij woedend, terwijl hij de rechtszaal binnengelopen kwam. Want hij geloofde er niets van dat zijn geliefde Véronique zijn zus had willen vermoorden.

Marie-Rose kan zich niet langer verdedigen. De bewijzen die ze tegen haar hebben, kan ze niet weerleggen. Foto: VTM

Alleen is niet zijn moordende ex Marie (Lien Van de Kelder), maar wel Marie-Rose de schuldige. Zijn race tegen de klok wierp vruchten af, want Lars ontdekte maar net op tijd dat Marie-Rose op de avond van de feiten een auto had gehuurd waarmee ze naar het huis van haar dochter is gereden. Daar werd ze betrapt door Marnix (Kristof Coenen), de getuige die ze de voorbije weken het zwijgen probeerde op te leggen. Van getuige werd Marie-Rose plots tot dader gebombardeerd, want zij kon de beschuldigingen aan haar adres niet langer weerleggen. Verslagen bleef ze achter in een ijzig stille rechtszaal.

Hoe het tot een steekpartij is kunnen komen, waarom Marie-Rose de schuld in de schoenen van haar dochter probeerde te schuiven en wat er nu met haar gebeurt krijgen de Familie-kijkers komende maandag te zien...