Na de doos voor mama, nu ook een zak voor papa

HasseltKersverse vaders zullen bij de geboorte van hun kind weldra een gratis ‘Papa Only Bag’ krijgen. Dat geschenk is te vergelijken met De Roze Doos, die al sinds 1952 aan mama’s gegeven wordt. Naast een aantal commerciële producten zit er ook een flyer van de federale overheid over ouderschapsverlof in de zak. Nu maken jonge papa’s daar nog te weinig gebruik van. Van alle werknemers die ouderschapsverlof opnemen, is slechts een derde mannelijk.