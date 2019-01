Kris Peeters pakt burn-outs aan met proefproject

HasseltVijftig Belgische bedrijven krijgen van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) een subsidie van 8.000 euro om burn-outs op de werkvloer tegen te gaan. “Bedoeling is om na afloop van het proefproject de beste voorbeelden uit te breiden om zo op grotere schaal burn-outs in het bedrijfsleven aan te pakken”, stelt Peeters. In Limburg krijgen zes bedrijven of vzw’s een projectsubsidie: Dienstencentrum St. Oda, de vzw KIDS, Pleegzorg Limburg, Vormingplus Limburg, Het Poetsbureau en staalbedrijf Aperam.