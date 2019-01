AntwerpenVrijdag, op 4 januari, was het net 25 jaar geleden dat Kim en Ken Heyrman, toen 11 en 8 jaar, spoorloos verdwenen in de buurt van het Antwerpse Sportpaleis. Kim werd een maand later verkracht en vermoord teruggevonden in een havendok, Ken blijft spoorloos. Vandaag loopt het onderzoek nog steeds.