“Limburg mag niet dupe van kilometerheffing worden”

HasseltEen van de gevoeligste dossiers die de volgende Vlaamse regering voor de kiezen zal krijgen, is de invoering van de kilometerheffing. Vooral provincies als Limburg, met veel pendelverkeer naar Brussel of Antwerpen, dreigen hiervan de dupe te worden. De Limburgse vakbonden en werkgevers zijn alvast op hun hoede. “Dit mag niet ten koste gaan van Limburg”, klinkt het in koor.