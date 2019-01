“Liever één onderzoek te veel dan één moord die niet ontdekt wordt”

In Limburg waren er in 2018 meer dan 30 illegale dumpings van afval van drugslabo’s. In het hele land waren er dat in totaal 43.

Zelfs het allerlaatste weekend van 2018 werden nog tientallen vaten gevonden in Houthalen-Helchteren. “Het is een van onze absolute prioriteiten. Niet enkel omdat het een misdrijf is, vooral omdat het de samenleving erg schaadt. Maar daarvoor moeten we samenwerken over de grenzen heen”, zegt procureur Guido Vermeiren. Een terugblik op woelig 2018 en vooruitkijken naar 2019.