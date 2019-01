STVV stapt vandaag in Luik het vliegtuig op richting Alicante voor de winterstage in San Pedro del Pinatar. Zijn niet meer van de partij: Jonathan Legear, Casper De Norre en Paul Gladon. Roman Bezus, die steeds nadrukkelijker in beeld is bij Antwerp, reist voorlopig wel nog mee. Volgens The Great Old wil de STVV-top twee spelers in de deal betrekken: Geoffry Hairemans en William Owusu. Een stand van zaken.