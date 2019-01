Wat al meer dan een week in de lucht hing, is nu ook officieel: Casper De Norre (21) ruilt STVV voor KRC Genk. De Herkenaar tekende in de Luminus Arena een contract van 4,5 jaar. Met de transfer is een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro gemoeid. De Norre zal bij Genk spelen met rugnummer 2. “Ik wil strijden voor titels en bekers”, motiveerde hij zijn keuze.