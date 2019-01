“Al meer dan 10.000 kilometer op de teller”

HasseltAl zeven volle maanden zitten ze op de fiets, het Hasseltse gezin Liefsoens-Tholen, dat in mei met hun twee tandems vanuit Canada richting Zuid-Amerika vertrok. “Intussen hebben we er precies 10.800 kilometer opzitten”, vertelt mama Inge Tholen enthousiast tijdens een korte pitstop in Colombia. Samen met haar man Manu en dochters Nelle (10) en Luce (12) doorkruist de Limburgse kinesiste Noord- én Centraal-Amerika. En ze zijn nog niet aan hun eindbestemming.