HERK-DE-STADDe 64-jarige Guido V. uit Herk-de-Stad is gisteren aangehouden op verdenking van moord op zijn 65-jarige vrouw Daniëlle Vanmal. Guido V., een verzekeraar van beroep, bracht zijn vrouw donderdag om het leven in hun hoeve in Schakkebroek. Daarna dumpte hij haar lichaam in een diepe put en probeerde hij zichzelf van het leven te beroven. Op het lichaam van de vrouw is gisteren een autopsie uitgevoerd om de doodsoorzaak te bepalen.