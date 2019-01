“Mijn ware ik was anderhalf jaar met vakantie”

In december stond hij in deze krant op nummer 1 bij ‘Strips van het jaar’. Internationaal is hij al jaren de chouchou van een fijnproeverspubliek. Maar zijn in de herfst van 2018 verschenen ‘Het Amusement’ is wel een voorlopig hoogtepunt. Al herdrukt in Nederlands én Frans. Waarbij Brecht Evens ook genomineerd is voor Album van het Jaar in Angoulême, de belangrijkste stripprijs. Nochtans heeft de Hasseltse Parijzenaar zijn bipolaire levenscrisis erin verwerkt. “Anderhalf jaar is mijn ware ik met vakantie geweest.”