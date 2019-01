“Er is nog veel verdoken armoede”

In een rijhuis in Sint-Truiden helpen ze daklozen met een tas koffie, een wasmachine voor propere kleren en een warm bad. Jonge mama’s en papa’s leren hoe ze met weinig geld gezond eten op tafel kunnen zetten (en mondiger mogen zijn). In Beringen is de wijk samen mét de bewoners opgeruimd en gaan ze een kruidentuintje maken van de vuilen hoek. Exact 25 jaar helpt samenlevingsopbouw RIMO Limburg mensen die het financieel of sociaal moeilijker hebben. Al zouden ze intussen liever zelf overbodig zijn. “Het is schrikwekkend hoe sommigen in 2019 in België nog moeten leven”, zeggen Liesbeth Geybels en Claudia Mellebeek.