Met 712 anderen werd hij gedeporteerd naar Auschwitz, maar Max Moszkowicz was de enige die het overleefde. Op zijn 92ste leeft Moszkowicz teruggetrokken in Lanaken, na een jarenlange carrière als beroemdste strafpleiter van Nederland. Marcel Haenen, journalist van NRC Handelsblad, schreef over Moszkowicz de biografie ‘De bokser’.