De bronzen adelaar die een halve eeuw geleden gestolen werd van het Ambiorixbeeld op de Tongerse Grote Markt, wordt binnenkort teruggeplaatst. Kunstenaar Patrick Beusen heeft de ontbrekende vleugels mogen ontwerpen. “Ik heb de bronzen adelaar grondig bestudeerd. De vleugels heb ik eerst in klei gemaakt en vervolgens in was. Daarna werden ze in brons gegoten.”