Een zesdelige documentairereeks over R. Kelly brengt de populaire R&B-zanger nog maar eens in nauwe schoentjes. In ‘Surviving R. Kelly’ vertellen vrouwen openlijk hoe ze seksueel misbruikt werden door hem, vaak toen ze nog minderjarig waren. Daarbij passeren alle wansmakelijkheden de revue, van kindermisbruik over jarenlange manipulatie tot plasseks.