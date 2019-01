Lars Boom maakt zondag comeback in het veldrijden: “Hopelijk word ik niet gedubbeld”

Brussel - Lars Boom zal zondag in Brussel, bij de zevende manche van de DVV Verzekeringen Trofee, na bijna twee jaar afwezigheid zijn terugkeer vieren in het veld. Dat hebben de organisatoren vrijdag laten weten.

Het is al van eind januari 2017 geleden, met het WK in het Luxemburgse Bieles, dat de 33-jarige Nederlander een veldrit afwerkte. “Na bijna twee jaar is het best wel spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in”, laat Boom optekenen, die dit seizoen aan nog twee andere crossen zal deelnemen. “De conditie is alvast goed. Het zal een lastige wedstrijd worden, maar het moet ook geen kwelling zijn. Ik sta ook niet aan de start met ambities voor een resultaat. Ik wil er gewoon plezier in hebben. Dit jaar rij ik maar drie wedstrijden, volgende winter wil ik er graag nog een paar meer rijden.”

Boom maakte een heel aantal jaar geleden furore in het veld, maar tegenwoordig is Mathieu van der Poel het onbetwiste speerpunt. De 23-jarige Nederlander is ook deze jaargang oppermachtig en rijdt de concurrentie wekelijks naar huis. “Ik heb de voorbije jaren met heel veel bewondering naar hem gekeken”, zegt Boom over zijn landgenoot. “Het is heel leuk om te zien hoe goed hij wel is. Zeker op technisch vlak is het mooi om te zien. Het zal lastig worden om hem te volgen. Hopelijk word ik niet gedubbeld.”

De Nederlander begon zijn loopbaan in het veld en veroverde in 2008 de wereldtitel. Nadien legde hij zich meer toe op het wegwielrennen, waar hij zich onder meer liet opmerken met ritzeges in de Ronde van Spanje (2009) en ronde van Frankrijk (2014).