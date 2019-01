Vijf kinderen komen om het leven bij ongeval op weg naar Disney World

Bij een verkeersongeval in Gainesville (Florida) zijn zeven mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers vijf kinderen die met hun kerkvereniging onderweg waren naar Disney World en twee vrachtwagenchauffeurs.

De dodelijke crash gebeurde donderdagnamiddag rond 15.40 uur (plaatselijke tijd) op de Interstate 75 ter hoogte van Gainesville, aldus de Florida Highway Patrol. De kinderen zaten in een bestelwagen die botsten met twee vrachtwagens die na de crash ook nog eens vuur vatten.

In totaal zaten er twaalf personen in de bestelwagen van Avoyelles House of Mercy, een kerkvereniging uit Marksville (Louisiana). De groep was onderweg naar Disney World in Orlando (Florida). “Dit is een ongelooflijk zware klap voor onze kleine gemeenschap”, aldus voorzitter Blaine Dauzat. “Dit is hartbrekend.”