Brecel naar groepsfinale in Championship League

Via een 3-2-zege tegen Kyren Wilson (WR 9) plaatste Luca Brecel (WR 13) zich voor de finale van zijn groep in de Championship League snooker. Het tornooi, dat niet meetelt voor de wereldranglijst, wordt opgedeeld in zeven groepen, waaruit zich telkens één speler plaatst voor de grote finale op 13 en 14 maart. Het is de ideale voorbereiding op de Masters, waarin Brecel het op zondag 13 januari opneemt tegen titelverdediger Mark Allen. Brecel, die in de poules Judd Trump, Jimmy Robertson, Anthony Hamilton en Ricky Walden klopte en verloor tegen Kyren Wislon en Jack Lisowski, neemt het vanavond nog in de groepsfinale op tegen Jack Lisowski (WR 16) of Jimmy Robertson (WR 23).