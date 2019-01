Onderzoekers op zoek naar hamsterhaartjes om bedreigde knaagdiersoort te redden

Hasselt / Tongeren -

Schrik niet als u binnenkort iemand door Zuid-Limburgse akkers ziet kruipen. Mogelijk gaat het om onderzoekers van PXL, op zoek naar haartjes van de korenwolf. De analyse van die haartjes moet helpen om de korenwolf, een beschermde diersoort, tegen de dreigende uitsterving te beschermen. De korenwolf is niets om bang voor te zijn. Het is een klein, fotogeniek hamstertje waarvan nu nog hooguit twintig tot dertig exemplaren in de buurt van Tongeren voorkomen.