Beringenaar blikt films voor sociale media in voor NBA en Michael Phelps

Beringen -

NBA-ster Kevin Durant, recordzwemmer Michael Phelps, Juventus Turijn, voetbaltopper Harry Kane… Het zijn maar enkele klanten voor wie Mitchel Elsen (36) uit Beringen films voor sociale media maakt. “Zo willen de sterren de band met hun fans versterken”, zegt hij. Het leverde Elsens bedrijf Hype Empire onlangs in Genève de titel Sports Agency of The Year op.