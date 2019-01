Amper 1 goal in 2,5 jaar Premier League, maar toch betaalt Engelse club ruim 21 miljoen voor jonge spits

Is de transfermarkt gek geworden of zijn de bedragen die omgaan in het Belgische voetbal nog steeds maar een habbekrats in vergelijking met de échte tenoren? In de Engelse eerste klasse heeft Bournemouth vrijdag 19 miljoen pond (omgerekend ruim 21 miljoen euro) op tafel gelegd voor de 21-jarige Dominic Solanke van Liverpool. Solanke, een concurrent van Rode Duivel Divock Origi, kwam in zijn hele carrière nog maar aan vijf basisplaatsen en één goal op het hoogste niveau.

Het transferbedrag is op zijn minst opmerkelijk te noemen voor een jonge spits die nog bijna niets bewezen heeft op het allerhoogste niveau. Solanke stond lange tijd te boek als groot talent in het Engelse voetbal - zeker nadat hij zich in 2015 tot topscorer kroonde van de UEFA Youth League.

Maar de doorbraak in de hoogste klasse van het Engelse voetbal bleef de voorbije jaren uit. De naakte cijfers: vijf basisplaatsen en één goal in zijn hele carrière in de Premier League. Bij een uitleenbeurt aan het Nederlandse Vitesse kwam Solanke wel aan zeven treffers in 25 matchen in de Eredivisie, maar dat is alweer tweeëneenhalf jaar geleden. Dit seizoen kwam hij nog geen seconde in actie voor Liverpool.

De overgang is wel goed nieuws voor Rode Duivel Divock Origi, die zo een concurrent voor de plaatsen in de wedstrijdselectie vertrekken. Ook de Rode Duivel komt echter amper aan de bak op Anfield en zou eveneens naar een nieuwe club mogen uitkijken.