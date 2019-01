ROYALS. Is Meghan Markle zwanger van een tweeling? En brute pech voor dochter Caroline van Monaco

De afgelopen week is er veel gebeurd in de wereld van de royals. Van het uitlekken van een rebels Nederlands verhaal tot een afgebroken verloving. De leukste nieuwtjes en roddels op een rij.

Meghan Markle is niet alleen de vrouw van de Britse prins Harry… Het voorbije jaar ontpopte ze zich ook tot koninklijk stijlicoon. De Britse pers maakte eens de rekening van haar designerhandtassen en kwam tot de vaststelling dat de exemplaren die rond haar pols bengelen samen zo’n 40.000 pond waard zijn. Dat is omgerekend 44.291 euro in 2018 alleen. Een van de duurste items uit haar collectie is een Peekaboo-model van het Italiaanse modehuis Fendi (rechtse foto). Heel soms kiest ze ook voor een betaalbaar model, zo heeft ze ook een tasje van J. Crew ter waarde van 70 pond (77,50 euro).

Foto: IG

Momenteel doet er een gerucht over Meghan Marke de ronde. Ze zou niet zwanger zijn van één kindje, maar van een tweeling. Het ‘nieuws’ werd verspreid door entertainmentblad The National Enquirer, dat het naar eigen zeggen heeft vernomen van “een betrouwbare bron in het Britse paleis.” Markle zou tijdens Kerstmis gezegd hebben dat er twee kindjes - twee meisjes overigens - onderweg zijn. Helemaal van de pot gerukt? Neen, want er zitten wel degelijk tweelingen in de familie langs de kant van prins Harry. Charles Spencer, de broer van wijlen prinses Diana, heeft een eeneiige meisjestweeling. Ook hun grootvader werd papa van een tweeling. Ja, want geruchten dat royals een tweeling verwachten duiken wel vaker op. In 2012 ging het even de ronde dat Kate Middleton een tweeling zou krijgen omdat ze last had van de extreme misselijkheid. Haar kwaaltje, hyperemesis gravidarum, is het resultaat van een toename van het zwangerschapshormoon hCG. Hoe meer van dat hormoon, hoe meer de kans stijgt op een tweeling. Uiteindelijk waren de speculaties vals en werd er maar één kindje geboren: prins George.

Een klein drama in Monaco, waar prins Harry en Meghan Markle naar verluidt Nieuwjaar vierden. Charlotte Casiraghi, de oudste dochter van prinses Caroline van Monaco, is weer single. Ze is niet meer samen met haar verloofde Dimitri Rassam. Hij is de papa van haar zoontje Balthazar, dat in oktober werd geboren. Aanvankelijk wilden de twee vorig jaar in het huwelijksbootje stappen, maar dat plan werd uitgesteld omdat de brunette op dat moment zwanger was van haar tweede kind. Charlotte heeft nog een zoon, Raphaël, uit haar relatie met de Marokkaans-Canadese cabaretier Gad Elmaleh.

Foto: IG

Deze week kwam er ook bijzonder nieuws aan het licht over de Nederlandse ex-koningin Juliana der Nederlanden, de moeder van de voormalige koningin Beatrix. Uit documenten van het Nationaal Archief is gebleken dat Juliana aan boord van Hr. Ms. Sumatra geen reddingsvest wilde aantrekken toen er alarm was uitgebroken op het schip dat hen in juni 1940, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, van Engeland naar Canada bracht. Ze zou haar keuze destijds gemotiveerd hebben door te zeggen dat de man bij haar in de kajuit op zijn gemak de pijp rookte en ook geen aanstalten maakte om een vest aan te trekken.

De mooiste beelden komen deze week trouwens van de royals van Monaco, die op verplaatsing waren in Lapland. Prinses Gabriella en prins Jacques, de tweeling van prins Albert en prinses Charlene bracht een bezoek aan de Kerstman. “Om te checken of hij alle pakjes correct heeft bezorgd”, schreef prinses Charlene op Instagram.

Gouden koets

Een ander bijzonder beeld is er eentje uit Denemarken, waar het in de nieuwjaarsperiode iets meer mag zijn voor koningin Margrethe. Zij liet zich - al zwaaiend vanachter een raampje - van haar residentie Amalienborg in Kopenhagen naar Christiansborg, een paleis op het eiland Slotsholmen, voeren in een vergulde koets. Decadent? Er kwam alvast minder kritiek op dan op de gouden piano van de Queen, die eind vorig jaar haar kerstwensen uitsprak voor het instrument.