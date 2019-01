De stijlvolle Martin’s Bar is geïntegreerd in hotel Martin’s Rentmeesterij op de historische site van Alden Biesen.

De bartender is een man met een verhaal: de 23-jarige Syriër Elias Edlbi. Hij behaalde in zijn land het diploma hotelmanagement, maar ontvluchtte de oorlog en werkte in Beiroet vier jaar in een cocktailbar ...