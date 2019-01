Stadspersoneel viert nieuwjaar in Thor Central

Genk - In het feeërieke kader van Thor Central vond het nieuwjaarsfeest van het stadspersoneel plaats. Meer dan negenhonderd medewerkers waren daarbij aanwezig.

Naar jaarlijkse gewoonte zakten de personeelsleden van de stad Genk vorige donderdag in de loop van namiddag af naar de plek waar het nieuwjaarsfeest werd gevierd. Dit jaar was dat dus het prachtig gerenoveerde Thor Central op het voormalig mijnterrein van Waterschei. Ze maakten er kennis met het nieuwe schepencollege dat de avond tevoren de eed aflegde en dat de stad de volgende zes jaar zal besturen.

In zijn visuele gelegenheidsact stelde burgemeester Wim Dries Hilde De Wilde in de kijker, de nieuwe algemeen directeur van de stedelijke diensten - vroeger heette dat stadssecretaris. Ook de gepensioneerden werden in de bloemen gezet en daarbij was uiteraard voormalig stadssecretaris en algemeen directeur van de stad Genk die in de loop van het jaar op pensioen ging.

Toen Domino ten tonele verscheen werd het uiteraard helemaal leuk en beleefden de vele aanwezigen nog een heel sfeervolle avond.