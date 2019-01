Politie betrapt bestuurder die 150 km/uur rijdt waar 90 km/uur toegelaten is

Hasselt / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen / Zonhoven - Gisteren hield de politie Limburg Regio Hoofdstad verkeerscontroles op verschillende locaties in de politiezone. Tijdens deze controles werden er opnieuw ernstige overtredingen vastgesteld. Er werd onder andere een voertuig met 7 inzittenden onderschept en een voertuig met een snelheid van 150 km per uur werd betrapt waar de maximum toegelaten snelheid 90 km per uur bedraagt. Ook trok de politie nog 6 rijbewijzen in.

De politie Limburg Regio Hoofdstad hield donderdag alcohol- en drugscontroles op 3 locaties in de politiezone. Tijdens deze controles werden er 431 bestuurders gecontroleerd. 3 bestuurders bliezen positief, één bestuurder was onder invloed van verdovende middelen en twee bestuurders waren onder invloed van verdovende middelen en hadden drugs op zak. De rijbewijzen van deze bestuurders werden (tijdelijk) ingetrokken.

Naast de alcohol- en drugscontroles werden er ook nog andere verkeerscontroles gehouden. Tijdens deze controles kon de politie opnieuw enkele ernstige overtredingen vaststellen. Een motorfietser reed met een niet-verzekerde en niet-ingeschreven motorfiets en was niet in het bezit van een rijbewijs. Eén bestuurder reed 150 km per uur waar de maximum toegelaten snelheid 90 km per uur bedraagt en een andere bestuurder reed 104 km per uur waar men maar 70 km per uur mag rijden. Een bestuurder werd betrapt tijdens het vervoeren van 6 passagiers terwijl er 4 zitplaatsen voor passagiers in het voertuig voorzien waren.

De nodige processen-verbaal werden opgesteld.