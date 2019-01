Vlaams Belang wil volledige immigratiestop van minstens tien jaar

Als het van Vlaams Belang afhangt, moet er gedurende minstens tien jaar een totale immigratiestop worden doorgevoerd. Dat is dé prioriteit in de precampagne die Vlaams Belang lanceert in aanloop naar de verkiezingen van eind mei. Die periode van tien jaar moet “ademruimte” bieden om het Vlaanderen van morgen op te bouwen en om de “rotte appels” eruit te krijgen, aldus voorzitter Tom Van Grieken.