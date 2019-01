Cartoons, zeilen met een burgemeester en een nieuw begin. Dit zijn de strafste video’s van de week

Houthalen-Helchteren / Hasselt / Sint-Truiden / Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode / Neerpelt - Onze redactie selecteert voor u de strafste video’s van de voorbije week op hbvl.be. Heeft u een spraakmakende reportage gemist? Dan vindt u de beelden hier terug in het weekoverzicht.

1. Huiscartonist Klier blikt terug op 2018. “Net zoals de lezers, lach ik graag met de politici”

Klier blikt terug op 2018. Video: pebs

Huiscartonist Klier, beter bekend in Peer als Kurt Valkeneers, ontvangt ons hartelijk in zijn tekenatelier in het Noorden van onze provincie. Op 31 december blikte hij samen met lezer terug op 2018 in twaalf spraakmakende cartoons over de actualiteit in Limburg en ver daarbuiten.

2. Hasseltse burgemeester Steven Vandeput is een verwoed zeiler en duiker: “Met mijn zeilboot de wereld rondvaren, dat is mijn droom”

Zeilfamilie Vandeput in Houthalen. Video: spa

Steven Vandeput heeft een droom verwezenlijkt: burgemeester worden van Hasselt. Met die sjerp om zijn lenden door de gangen wandelen in ’t Scheep. Dat beeld flitste jarenlang door zijn hoofd. Sinds 1 januari is het werkelijkheid geworden. Wat een zalig gevoel moet dat zijn. Toch zal hij in de toekomst nog wakker schieten tijdens zijn slaap. Door een andere droom waarin hij eveneens de hoofdrol vertolkt. “Met mijn zeilboot de hele wereld rondvaren”, staart hij naar het water van de Plas vanuit het raam van VVW Kelchteren in Houthalen. “Versta me niet verkeerd, het is geen doel op zich, hoor. Maar het blijft mijn droom.”

3. Einde van Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek

Einde van zelfstandige gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek. Rdr

Het nieuwe schepencollege heeft vanmiddag de borden die de gemeentegrenzen tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek aangeven gedemonteerd. Op de grens van de dorpskernen werd het nieuwe bord van Oudsbergen onthuld.

4. Topdanser Wim Vanlessen stopt na 25 jaar bij Ballet Vlaanderen: “Ik heb de citroen volledig uitgeperst”

Wim Vanlessen stopt bij Ballet Vlaanderen . pebs

Tegen de fotograaf grapt hij dat die zijn ouweventenvet maar moet verdoezelen, maar in werkelijkheid lijkt de tijd nauwelijks vat te hebben op de 43-jarige Wim Vanlessen. En toch houdt het op. Op 2 februari draait de Neerpeltenaar zijn laatste pirouettes na 25 jaar Ballet Vlaanderen. "Ik heb de citroen volledig uitgeperst."

5. Veel volk in de rij voor gratis friet van Tjèn in Sint-Truiden: “Echt de allerbeste frietjes”

Frituur Tjen deelt gratis frietjes uit in Sint-Truiden (TP). Video: Het Belang van Limburg

Het was een regenachtige zondagavond, maar toch stond er een lange rij Truienaars aan te schuiven bij frituur Casino op het Europaplein in Sint-Truiden. De reden? De bekende friturist Tjèn bakt al dertig jaar friet. En om dat te vieren, deelde hij gratis friet uit aan alle Truienaars.